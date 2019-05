Leipzig

Am Dienstagvormittag ist ein 73-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn mit einem Radfahrer am Lindenauer Markt in Leipzig zusammengestoßen. Beide hatten sich vermutlich übersehen. Wie die Polizei berichtete, berichtete wurde der Fußgänger dabei am Kopf verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Nach dem Zusammenstoß fuhr der Radfahrer davon. Als Passanten versuchten, ihn aufzuhalten, wurde der Radfahrer aggressiv und weigerte sich, auf die Polizei zu warten. Der Radfahrer soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein, hat dunkle Haare, einen Dreitagebart und eine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen. Er trug eine oliv-grüne Jacke, eine blaue Jeans, einen camouflage-farbenen Rucksack und fuhr ein hellgrünes Fahrrad.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Leipzig-Südwest auf der Ratzelstraße 222 zu melden oder telefonisch unter: (0341) 9460 - 0

Von ebu