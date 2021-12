Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht nach zwei Fahrradunfällen Zeugen. Im ersten Fall – er ereignete sich Ende Oktober – starb das 78 Jahre alte Opfer jetzt.

Laut der Beamten war der Mann am 28. Oktober mittags gegen 11.25 Uhr mit seinem Rad auf der Jahnallee in Altlindenau in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Ein 18-jähriger Autofahrer, der mit seinem Wagen vom Cottaweg rechts in die Jahnallee einbiegen wollte, übersah den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radler stürzte und verletze sich schwer.

Gegen den Audi-Fahrer ermittelt die Polizei nun aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrverhalten der Unfallbeteiligten oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, Telefon 0341 2552817 (tagsüber), sonst an die -2552910 zu wenden.

Zweiter Fall im Zentrum-Süd

Außerdem sucht die Polizei Zeugen für einen weiteren Verkehrsunfall, der sich am selben Tag zutrug. Gegen 13.15 Uhr fuhr eine 27-jährige Radfahrerin auf der Karl-Liebknecht-Straße stadteinwärts, als ein entgegenkommendes Auto vor ihr nach links in die Schletterstraße abbog. Die Fahrradfahrerin und das Auto stießen zusammen. Die 27-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Der unbekannte Wagen setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort. Gegen den unbekannten Fahrer oder die unbekannte Fahrerin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Auto und dessen Fahrer/-in oder zum Unfallhergang geben können, werden ebenfalls ge­beten, sich an die Verkehrs­polizeiinspektion Leipzig zu wenden.

