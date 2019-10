Leipzig

Ein 84-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr an der Westseite des Cospudener Sees in Höhe von Leipzig-Knauthain schwer gestürzt. Wie die Leipziger Rettungsleitstelle auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte, wurde der Mann mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache konnte keine Angabe gemacht werden.

Von fbu