Radfahrer verletzt sich beim Abbiegen in Leipzig-Sellerhausen schwer

Leipzig

Ein 77-jähriger Radfahrer ist am Montag bei einem Unfall im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 11 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs.

Als er nach links in die Geithainer Straße abbiegen wollte, achtete er nicht auf ein hinter ihm herannahendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann stürzte und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad und dem Wagen entstand ein Schaden von ungefähr 600 Euro. Der 77-Jährige muss nun ein Verwarngeld zahlen.

Von tsa