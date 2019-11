Leipzig

Ein Autofahrer hat am Mittwochmittag die Vorfahrt eines Radfahrers in der Südvorstadt missachtet und es kam zum Zusammenprall. Der 51-Jährige wollte nach Polizeiangaben gegen 12 Uhr mit seinem Pkw die Kurt-Eisner-Straße überqueren. Dabei erfasste er an der Ecke zur Bernhard-Göring-Straße den aus westlicher Richtung kommenden Fahrradfahrer.

Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sodass er ambulant behandelt werden musste. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 1200 Euro. Der Autofahrer hat sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von lcl