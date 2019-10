Leipzig

Am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr fuhr ein 41-jähriger Autofahrer eine Radfahrerin auf der Karl-Tauchnitz-Straße an. Die 42-Jährige war in Richtung Martin-Luther-Ring unterwegs und wurde bei dem Unfall verletzt.

Der 41-Jährige musste zuvor einem anderen PKW ausweichen, der unmittelbar vor ihm in seinen Sicherheitsabstand einscherte. Dabei kam es nicht zu einem Zusammenstoß der beiden Wagen. Es soll sich bei dem zweiten Auto um einen Kombi gehandelt gehaben. Der bislang noch unbekannte Fahrer des Kombis entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die Angaben zum Kombi oder zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0341 25 52 85 1 oder unter 0341 25 52 91 0 zu melden.

Von ps