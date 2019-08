Leipzig

Am Mittwoch hat eine Radfahrerin eine schwangere Frau erfasst. Die Unbekannte war gegen 12 Uhr an der Haltestelle Peterssteinweg/Münzgasse unterwegs, als die 28-Jährige aus der Linie 10 in Richtung Connewitz ausstieg. Laut Polizei stießen beide zusammen, woraufhin die schwangere Frau stürzte. Nach dem Zusammenprall entschuldigte sich die Radfahrerin bei der Frau, fuhr dann aber pflichtwidrig weiter. Ein Passant hatte die Polizei und das Rettungswesen gerufen. Die Gestürzte wurde untersucht und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen, die Hinweise zur Radfahrerin geben können. Sie werden gebeten, sich auf dem Revier in der Dimitroffstraße 1 oder unter (0341) 966 34224 zu melden.

Von ebu