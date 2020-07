Radfahrerin nach Unfall mit Auto schwer verletzt

Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf ist es am Donnerstagmittag zu einem schweren Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto gekommen. Die 54-jährige Radlerin war laut Polizei gegen 15 Uhr auf der Breiten Straße unterwegs. Als sie an der Einmündung in die Bernhardstraße ein Auto überholte, streifte sie den Wagen und stürzte auf die Fahrbahn. Die 54-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wer Beobachtungen zu diesem Unfall gemacht hat, wird gebeten sich bei der Verkehrspolizei in der Schongauerstraße 13 oder tagsüber unter der Telefonnummer (0341) 255 2651 sonst über 255 2910 zu melden.

Von ebu