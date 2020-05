Leipzig

. Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstagmorgen mit einer entgegenkommenden Straßenbahn auf der Jahnallee in Leipzig-Altlindenau zusammengestoßen. Laut Polizei war die 26-Jährige gegen 8.25 Uhr in Richtung Zschochersche Straße unterwegs. Als sie an einem parkenden Transporter lang fuhr, geriet sie in die Bahngleise und stieß mit der Bahn zusammen.

Die Frau musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An der Straßenbahn und am Fahrrad entstanden Schäden in unbekannter Höhe.

Von ebu