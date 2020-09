Radfahrerin nach Zusammenstoß im Leipziger Süden schwer verletzt

Leipzig

Eine 42-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im südlichen Zentrum Leipzigs schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau am Montagmorgen auf der Zwickauer Straße in Richtung Richard-Lehmann-Straße. In der Nähe der Feuerwache bremste unvermittelt ein Transporter, der vor ihr fuhr.

Die 42-Jährige konnte nicht mehr schnell genug reagieren und fuhr gegen das Fahrzeug. Der Transporterfahrer und ein Passant halfen der Frau, die mit starken Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Männer entfernten sich anschließend vom Unfallort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere sucht sie nach dem Transporterfahrer und dem Mann, der Ersthilfe leistete. Hinweise nimmt die Verkehrsinspektion in der Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, und telefonisch unter (0341) 25 52 85 1 oder 25 52 91 0 entgegen.

Von tsa