Leipzig

Am Leipziger Herzliya-Platz ist am Donnerstag eine 25-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 49-jähriger Autofahrer gegen 11.15 Uhr den Kreisverkehr in Richtung der Edvard-Grieg-Straße verlassen.

Dabei übersah er die Radfahrerin, die gerade die Straße von rechts nach links überqueren wollte. Die Frau fuhr gegen das Auto, fiel zunächst auf die Motorhaube und schließlich auf die Straße.

Bei dem Sturz brach sie sich das Schlüsselbein und verletzte sich am Kopf. Sie wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1200 Euro.

tsa