Radfahrerin wird von Kleintransporter angefahren und schwer verletzt

Leipzig

Eine Fahrradfahrerin ist im Leipziger Süden von einem Kleintransporter erfasst und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei war die 20-Jährige am Freitagnachmittag auf der Kurt-Eisner-Straße unterwegs. Der 46 Jahre alte Fahrer eines Transporters fuhr die Kochstraße entlang, wollte die Kurt-Eisner-Straße überqueren und übersah den Angaben zufolge dabei die vorfahrtsberechtigte 20-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, die Frau stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 46-Jährigen werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt, hieß es.

Von CN