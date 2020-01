Leipzig

Mit Falschgeld hat ein 22-jähriger Radfahrer eine Ordnungswidrigkeit bei der Polizei bezahlen wollen. Wie die Behörde mitteilte, hatten die Beamten den jungen Mann in der Nacht zum Donnerstag in der Schönauer Straße im Leipziger Westen ohne Licht am Fahrrad erwischt.

Wegen dieser Ordnungswidrigkeit verhängten die Polizisten eine Strafe in Höhe von 20 Euro. Der Radler wollte diese mit einem passenden Schein bezahlen. Wie sich herausstellte, war die Banknote allerdings eine Fälschung. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld ermittelt.

Von joka