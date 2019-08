Leipzig

Ein zwölfjähriges Kind ist am Mittwochmorgen durch einen Radler angefahren und dabei verletzt worden. Der 38-Jährige hatte nach Angaben der Polizei in der Rödelstraße in Leipzig-Schleußig eine rote Ampel ignoriert. Dabei erfasste er ein Kind, das bei „Grün“ über die Straße lief. Das Kind stürzte und verletzte sich. Es musste im Krankenhaus versorgt werden. Gegen den 38-Jährigen ermittelt nun die Polizei.

joka