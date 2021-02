Radlerin wird in Leipzig-Connewitz bei Autounfall schwer verletzt

Leipzig

Eine 40-jährige Radfahrerin ist am Sonntagnachmittag in Leipzig-Connewitz von einem Auto umgefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Radlerin gegen 15.45 Uhr auf der Koburger Straße in Richtung Markkleeberg unterwegs, als der Unfall geschah. Eine 66-jährige Autofahrerin, die von der Bundesstraße 2 abbog, ignorierte die Frau auf dem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 40-Jährige stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus, wo die Frau zur stationären Behandlung aufgenommen werden musste. An Fahrrad und Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Gegen die 66-jährige Autofahrerin ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von joka