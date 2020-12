Leipzig

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch in Leipzig in der Stuttgarter Allee gegen 17 Uhr eine Seniorin überfallen. Die 61-Jährige war gerade dabei, in ihre Wohnung zu gehen, als der Täter sie im Treppenhaus attackierte, so die Polizei. Der Räuber entriss der Frau ihre Handtasche. Dabei wurde sie leicht verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Von RND/mot