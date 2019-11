Räuber gesteht: „Die Untersuchungshaft hat mir gutgetan“

Leipzig

Wirklich überraschende Worte eines Angeklagten: „Die Untersuchungshaft hat mir sehr gutgetan, auch wenn das komisch klingt“, sagte Thorsten W., der sich seit bereits fünf Monaten hinter Gittern befindet, am Dienstag im Landgericht. Der Fachinformatiker (48) war Ende Juni nach einer Serie von Überfällen auf hochbetagte Damen in Lößnig und Marienbrunn auf frischer Tat erwischt worden – von einem Polizisten in Zivil. „Die Haft hat mich innehalten lassen, mein Leben war in Schieflage geraten“, so der Vater eines Sohnes.

„Schreckliche Straftaten“

Der einstige selbstständige Programmierer hat nun sehr viel Zeit, über seine „schrecklichen Straftaten“, wie er bei seinem lückenlosen Geständnis selbst einschätzt, nachzudenken. Die 8. Strafkammer verurteilte ihn zu fünf Jahren und drei Monaten Freiheitsentzug. Er hatte vom 22. Mai bis 24. Juni sechs Seniorinnen im Alter von 75 bis 93 Jahren jeweils die Handtasche mit Ausweisen und Bargeld entrissen, was das Gericht als schweren Raub, Körperverletzung und fünffachen Diebstahl bewertete.

„Mit einer hohen Strafe wollen wir ein deutliches Zeichen setzen und Nachahmern einen Riegel vorschieben“, so der Vorsitzende Richter Rüdiger Harr. Die Staatsanwaltschaft plädierte auf sechs Jahre Haft; Verteidiger Christian Friedrich stellte keinen konkreten Antrag.

Das Überfallmuster war immer gleich. In hohem Tempo fuhr Thorsten W. mit seinem Rad von hinten an die Opfer heran, schnappte zu. „Wie eine Trophäe hielt er dann die Tasche hoch“, erzählte die agile Leipzigerin Margot S. (91). Die Zeugin hatte am Tattag, dem 22. Mai, ihre erblindete 93-jährige Schwester zum Arzt begleitet, als diese Opfer des Angriffs wurde. „Man überfällt nicht alte Leute, die Schwächsten der Gesellschaft“, hielt sie dem Angeklagten vor. „Wir haben alle auch Geldnot gehabt und sind nicht mausen gegangen“, so die 91-Jährige.

Geldnot als Motiv

Der Angeklagte nannte seine finanzielle Misere als Motiv. Den Worten des zuletzt Arbeitslosen zufolge erhielt er vom Jobcenter wenig Geld. Grund: Er wurde mit Sanktionen belegt. Weil er unzufrieden mit der zugewiesenen Maßnahme „Aufräumarbeiten im Stadtgebiet“ war, ging er nicht mehr hin, meldete sich nicht. Dann kamen noch Scheidungskosten hinzu; zudem hatte er seine Freundin beklaut, sich mehrmals von ihrem Konto bedient und dafür eine Geldstrafe erhalten. „Außerdem konnte ich den Gedanken, meinem Sohn zum elften Geburtstag nichts schenken zu können, nicht ertragen“, fügte er hinzu. Weder Drogen noch Alkohol hatten eine Rolle gespielt.

Eine 79-jährige Leipzigerin, die von ihm um 230 Euro bestohlen wurde und letztlich unter großen Ängsten litt, nahm seine Entschuldigung an: „Und ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht rückfällig werden.“

Von Sabine Kreuz