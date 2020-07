Leipzig

Im Leipziger Nordosten ist es am Freitagabend zu einem Raubüberfall gekommen, bei dem ein Unbekannter seinem Opfer nahe des S-Bahnhofs Mockauer Straße ins Gesicht schlug und ihm die Wertgegenstände entriss. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall und berichtete, dass ein 41-jähriger Mann zunächst gegen 22 Uhr in der S-Bahn-Unterführung in der Nähe des Kleingartenvereins „An der Parthe“ unterwegs war, als ihn ein Fremder angriff und am Auge verletzte.

Der Räuber nahm das Fahrrad des 41-Jährigen sowie den Tabletcomputer aus dessen Rucksack an sich und floh. Die Schmerzen an seinem Auge konnte der 41-Jährige selbst behandeln. Wie hoch der Stehlschaden letztendlich war, konnten die Beamten noch nicht sagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Raub aufgenommen und bittet Zeugen sich in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von lcl