Leipzig

Eine Frau ist am Dienstagabend in Engelsdorf überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Die 31-Jährige Mitarbeiterin eines Getränkemarkts wurde von einem vermummten Täter nach der Arbeit abgefangen und zur Herausgabe von Geld gezwungen. Aus Angst begab sie sich zum Tresor des Getränkemarkts und händigte dem Täter die Tageseinnahmen aus, wie die Polizei berichtet. Bevor der Täter mit dem vierstelligen Betrag flüchtete, sperrte er die Mitarbeiterin in den Kühlraum.

Polizei sucht Zeugen

Die Frau konnte Hilfe rufen und wurde von den Beamten aus der Kühlung befreit. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung und Freiheitsberaubung gegen den Unbekannten. Der Mann ist größer als 1,72 Meter und trug neben dunkler Kleidung auch eine Sonnenbrille und eine Haube, die Mund und Nase bedeckte. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig zu melden oder unter den Telefonnummer: (0341) 966 4 6666.

Von ebu