Leipzig

Im Leipziger Zentrum ist ein 23-Jähriger gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen in ein Hotel in der Hainstraße eingedrungen und hat anschließend versucht 50 Euro aus der Tresenkasse zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, konfrontierte eine Angestellte den Mann und nahm ihm das Geld wieder weg.

Der Räuber reagierte daraufhin aggressiv und fing an Gegenstände vom Tresen zu werfen. Danach bediente er sich am Hotelkühlschrank, indem er fünf Flaschen Bier in seinen Rucksack steckte. Inzwischen konnte jedoch die Polizei gerufen werden, die den Mann stellte. Als die Beamten den 23-Jährigen durchsuchten, fanden sie ein Messer in seiner Hosentasche, sodass sie ihn wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls festnahmen.

Von lcl