Zwei Männer haben am Dienstagnachmittag einen 42-Jährigen beim Einsteigen in einen Leipziger Bus angegriffen und ausgeraubt. Wie er der Polizei sagte, stand er zuvor gegen 14.25 Uhr am Schönauer Ring an der Bushaltestelle und wartete auf die Linie 65.

Als er schließlich einstieg, folgten ihm zwei ihm unbekannte Männer und schlugen auf ihn ein. Sie entwendetem dem 42-Jährigen eine kleine schwarze Tasche mit seiner Geldbörse und stiegen dann wieder aus dem Bus aus. Anschließend schlossen sich jedoch die Türen und der Bus fuhr weiter.

Einige Stunden später erkannte das Opfer die beiden mutmaßlichen Räuber an der Lützner Straße wieder. Der Polizei beschrieb er sie schließlich genau genug, sodass diese wiederum zwei 22-Jährige stellte. Einer der beiden wurde vorläufig festgenommen.

Zeugen, wie beispielsweise Fahrgäste des Busses oder andere Wartende an der Bushaltestelle, sollen sich nun bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 melden, um den Tathergang aufklären zu können.

Von lcl