Volkmarsdorf

Ein Räuber hat einen 43-jährigen Mann am Samstag in Volkmarsdorf mit Pfefferspray verletzt und anschließend bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Räuber den Mann an und verlangte Geld. Als dieser sich weigerte, nahm er Pfefferspray und sprühte es dem 43-Jährigen ins Gesicht. Danach entwendete er sein Portmonnaie mit 100 Euro und floh in unbekannte Richtung. Der Mann wurde bei der Attacke leicht verletzt und wurde ambulant behandelt.

Von RND/mot