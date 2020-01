Leipzig

Im Leipziger Westen haben sich zwei Unbekannte am Dienstagnachmittag gewaltsam Zutritt zu der Wohnung einer 45-Jährigen verschafft und den Familienkater geraubt. Die Leipzigerin hatte das Tier laut Polizei kurz vor Weihnachten privat über ein Inserat auf einem Onlineportal gekauft.

Kurze Zeit später meldete sich die einstige Eigentümerin jedoch bei der Frau und forderte den Kater zurück. Da dieser inzwischen Teil seiner neuen Familie geworden war, lehnte die 45-Jährige ab.

Gegen 15.30 Uhr klopften zwei Unbekannte am Dienstag an der Wohnungstür in der Demmeringstraße, denen die neue Katzenmama nichts ahnend öffnete. Ein Mann und eine Frau forderten den Kater, die 45-Jährige versuchte stattdessen die Tür wieder zu schließen. Doch der Mann schob sie rabiat zur Seite und lief in die Wohnung, um sich den Kater zu schnappen. Die Polizei vermutet hinter dem Duo die einstigen Verkäufer des Tieres und ermittelt wegen Raubes.

Von lcl