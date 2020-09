Leipzig

Am Ende haben sich die Befürchtungen bestätig: Auch am dritten Tag in Folge kam es in Leipzig-Connewitz im Zuge einer Demo zu Ausschreitungen.

Nachdem bereits am Donnerstag in Neustadt-Neuschönefeld und am Freitag in Connewitz Proteste gegen durch die Polizei beendete Hausbesetzungen aus dem Ruder gelaufen waren, krachte es diesmal wieder im linksalternativen Süden. Beim im Vorfeld angemeldeten Aufzug „ Kämpfe verbinden“ flogen zwischenzeitlich Pyrotechnik und Steine in Richtung der Einsatzkräfte. Die Polizei reagierte mit einem Großaufgebot und setzte am Abend immer wieder Verdächtige fest.

Connewitz-Demo läuft nur kurz

Gegen 20 Uhr hatten sich am Hildebrandpark rund 400 Demonstrierende versammelt. Redner verlasen Versammlungsauflagen und Corona-Schutzmaßnahmen, gedachten der Opfer von rassistischer Gewalt in den USA und trugen ein Grußwort der „Luwi71“-Aktivisten vor, die bis zum Mittwoch ein leerstehendes Wohnhaus in Neustadt-Neuschönefeld beansprucht hatten. Eigentlich sollte es dann gegen 20.45 Uhr über die Meusdorfer Straße zum Connewitzer Kreuz, weiter zur Wiedebach- und Zwenkauer Straße gehen. Doch der von einem Kamerawagen und Einsatzkräften der Polizei begleitete Zug kam bereits früh wieder zum Stehen.

Nachdem bereits auf den ersten Metern Pyrotechnik wie Rauchtöpfe, Böller und Bengalos gezündet worden waren, wurde es an der Kreuzung Meusdorfer Straße/ Wolfgang-Heinze-Straße plötzlich unübersichtlich. Zeugen berichteten, dass ein Haus und dessen Balkon mit Pyrotechnik beworfen worden war.

Polizei setzt Verdächtige fest

In der Folge gerieten Demoteilnehmer mit der Polizei aneinander. Es flogen Böller und Steine. Schon kurz darauf, gegen 21 Uhr, wurde die Versammlung offiziell für beendet erklärt, auch wenn ein Sprecher auf Seiten der Demonstranten noch versuchte, deeskalierend einzuwirken: „Bleibt ruhig, passt auf eure Nachbarn auf. Wir wollen keine Verletzten heute!“ Doch die Bemühungen waren vergebens. Die Demonstrierenden verteilten sich ähnlich wie an den vergangenen beiden Tagen in den Seitenstraßen des Viertels, während die Polizei immer wieder in größeren Gruppen ihre Stellungen verschob und einzelne Verdächtige festsetzte.

Von anzi, jr