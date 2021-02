Leipzig

Es brannte an gleich vier Stellen: In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte nahe des Herderparks in Leipzig-Connewitz Mülltonnen auf die Straße geschoben und angezündet. Zudem gab es einen Angriff auf einen Streifenwagen der Polizei. Es wird wegen Landfriedensbruchs ermittelt.

Zwischen 1.10 und 1.30 Uhr seien auf der Wolfgang-Heinze-Straße unweit des Connewitzer Kreuzes mehrere Container angesteckt worden, teilte die Polizei mit. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde ein Dienstfahrzeug aus einer Gruppe von 30 bis 40 Menschen heraus mit Flaschen beworfen und beschädigt. Die Polizisten blieben unverletzt.

Polizei bewacht Revier in der Wiedebach-Passage

Die Gruppe flüchtete anschließend in verschiedene Richtungen. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

In der Nacht bewachten schwer bewaffnete Beamte den nahen Polizeiposten in der Wiedebach-Passage, der in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel von Angriffen wurde.

Laut Polizei ist ein politisches Motiv der Taten aus der Nacht nicht ausgeschlossen, daher werden eine Übernahme der Ermittlungen durch das Landeskriminalamt geprüft.

