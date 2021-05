Leipzig

Opfer eines Raubes wurde ein 28-Jähriger am Dienstagabend in der Leipziger Eisenbahnstraße. Sechs Personen bedrängten den Mann, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Als er bemerkte, dass sein Handy fehlt, lief er den Angreifern hinterher und forderte sie zur Herausgabe des Smartphones auf. Die Täter wehrten sich mit Tritten und raubten ihm schließlich noch 20 Euro.

Wenig später konnte die Polizei zwei 17 und 20 jahre alte Tatverdächtige festnehmen. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich bereits am Sonntag ereignet: Ein 21-Jähriger wurde in der Eisenbahnstraße geschlagen und beraubt.

Von RND/are