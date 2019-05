Leipzig

Am Dienstagabend ist eine 19-Jährige im Leipziger Osten auf dem Heimweg überfallen worden. Der Räuber entriss ihr trotz Gegenwehr den Stoffbeutel und sprühte ihr anschließend eine Flüssigkeit ins Gesicht.

Laut Polizei war die Frau mit der Straßenbahnlinie 7 von der Breite Straße in Reudnitz bis zur Emmausstraße in Sellerhausen gefahren. Auf Höhe eines Jugendclubs in der Leonhard-Frank-Straße bemerkte sie, dass sie verfolgt wurde.

Sie wehrte sich und verfolgte den Täter

Der Täter rannte los und versuchte ihr den Beutel gewaltsam zu entreißen, von dem sie jedoch zunächst nicht abließ. Der Räuber gewann jedoch die Auseinandersetzung und floh samt Tasche. Die 19-Jährige nahm die Verfolgung auf, woraufhin der Unbekannte stehen blieb und ihr etwas ins Gesicht sprühte.

Von Zuhause aus informierte sie die Polizei, sodass sie anschließend ambulant behandelt werden konnte. Mit der Tasche stahl der Täter auch ihren Portemonnaie, die Geldkarte sowie weitere diverse Papiere.

Das Opfer beschreibt den Mann als etwa 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Außerdem sei er sehr schlank gewesen und habe einen schwarzen Bart sowie schwarze Kleidung mit einer dunklen Kapuzenjacke getragen. Zeugen zum Vorfall sollen sich in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 bei der Kriminalpolizei melden.

Von lcl