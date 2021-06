Leipzig

Jetzt muss auch der bislang untergetauchte Angeklagte vor Gericht: Mehr als ein Jahr nach dem brutalen Überfall auf ein Juwelier-Ehepaar in Leipzig-Grünau startet an diesem Freitag der Prozess gegen Ahmed K. (21) am Landgericht Leipzig. Der Mann aus Montenegro ist wegen erpresserischen Menschenraubs angeklagt.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll er am 9. März 2020 gegen 18.45 Uhr gemeinsam mit dem Serben Furkan P. (19) die hochbetagten Eheleute Siegfried (81) und Barbara B. (77) in ihrer Wohnung überfallen haben. Erbeutet wurden 650 Euro aus der Handtasche von Barbara B., 420 Euro aus einer Jackentasche ihres Mannes. Mit dem Schlüssel des Tresors, der auf dem Küchentisch lag, holten die Täter laut Anklage weitere 9000 Euro in bar sowie Schmuck und Goldbarren im Gesamtwert von mehr als 226.000 Euro aus dem Safe.

Senioren keine Zufallsopfer

Aus Sicht der Anklagebehörde waren die Senioren keine Zufallsopfer. Seit Ende Februar wurden sie demnach ausgespäht. Die Gangster hatten Interesse an den Lebensgewohnheiten ihrer Opfer und auch an dem mittlerweile von deren Sohn betriebenen Juweliergeschäft in der Merseburger Straße.

Nachdem sie an jenem Abend an der Wohnungstür geklopft hatten, sollen die mit Pistole und Teleskopschlagstock bewaffneten Männer die Eheleute zu Boden gestoßen und mit Kabelbinder gefesselt haben. Der Frau wurde auch noch der Mund zugeklebt, weil sie versuchte, um Hilfe zu schreien. Unter dem massiven Druck sollten Siegfried und Barbara B. verraten, wo sie Geld sowie Schmuck aufbewahren und ob im Juweliergeschäft der Familie eine Kameraüberwachung und eine Alarmanlage installiert ist.

Ursprünglich hatten die Räuber nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft geplant, neben der Wohnung auch den Laden auszurauben. Schließlich wurden die beiden Senioren auch noch in ihrer Wohnung eingesperrt und konnten sich erst gegen 20.45 Uhr befreien. Eine Großfahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos.

Jugendstrafe nach Geständnis

Furkan P. war nach eigener Aussage verhaftet worden, als er seine Familie in Bosnien besuchen wollte. Er habe sich schließlich entschlossen, sich den deutschen Behörden zu stellen. Im Prozess gestand er die Tatvorwürfe: „Ich habe Fehler gemacht, das bereue ich“, sagte er. Nach Gerichtsangaben wurde er zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt.

Gegen zwei mutmaßliche Komplizen dauert der Prozess in Leipzig noch an. Dzemal (21) und Dzavid K. (34) sollen an der Vorbereitung des Überfalls beteiligt gewesen sein und danach die Beute im Versorgungsschacht einer Wohnung in der Beuchaer Straße in Anger-Crottendorf zwischenzeitlich versteckt haben.

Ahmed K. hatte sich hingegen ins Ausland abgesetzt. Mitangeklagte hatten ausgesagt, dass er den erbeuteten Schmuck in einer Sporttasche mitgenommen habe. Nach Informationen des Landgerichts wurde er schließlich Anfang dieses Jahres aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, sodass ihm jetzt erst der Prozess gemacht werden kann. Geplant sind vier Verhandlungstage bis 7. Juli.

Von Frank Döring