Leipzig

Ein 38-jähriger Mann hat am Donnerstag gegen 10.50 Uhr eine Frau in Plagwitz vor ihrem Wohnhaus überfallen. Der mutmaßliche Täter habe sie beim Verlassen des Gebäudes zu Boden geschlagen und Geld gefordert, teilte die Polizei Leipzig am Freitag mit. Als sich die Frau weigerte, habe der Man sie erneut geschlagen, ihr Mobiltelefon und Schlüsselbund abgenommen und sei geflüchtet. Den Angaben zufolge musste die Frau wegen leichter Verletzungen ambulant behandelt werden – der polizeibekannte Angreifer konnte in einer Gartenlaube in Großzschocher gestellt werden. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts auf räuberische Erpressung ermittelt.

Von liko