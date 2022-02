Leipzig/Großpösna

Eine dunkle Rauchwolke hat am Montag die Rettungskräfte in Leipzig alarmiert: Gegen 18 Uhr ist auf einem Recyclinghof in einem Großpösnaer Ortsteil südlich von Leipzig ein Feuer ausgebrochen. Offenbar waren Wertstoffe in einer Lagerhalle in Flammen geraten, hieß es aus dem Lagezentrum der Polizei.

Die Beamten seien von der Feuerwehr zum Absichern hinzugerufen worden. Zudem wurde der Verkehrswarndienst informiert: Es bestand die Gefahr, dass die Rauchschwaden in Richtung der Autobahn 38 ziehen könnten, hieß es.

Warnungen für südliches Leipzig und Großpösna

Direkte Anwohnerinnen und Anwohner gebe es vor Ort zwar nicht. Dennoch sollten Menschen laut einer Warnung von Katwarn Türen und Fenster geschlossen halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen ausschalten. Betroffen sei die Region Großpösna und der Leipziger Stadtteil Liebertwolkwitz.

Augenzeugen berichteten von einem strengen Geruch vor Ort. Laut Feuerwehr dauerte der Einsatz am Abend weiter an. Verletzte gab es ersten Informationen nach nicht.

Von jhz