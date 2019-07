Leipzig

Um vermutlich einer schlechten Note bei einer Prüfung an der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) zu entgehen, ist am Montagmittag in einer Damentoilette wohl ein Feuer gelegt worden. Der Hausmeister gab den Polizeibeamten gegenüber an, dass solche Vorfälle nicht selten während der Prüfungszeit vorkämen. Innerhalb der vergangenen drei Jahre brannte es so immer wieder, wenn Studierende gerade um ihre Noten kämpften.

Wie die Leipziger Polizei mitteilte, war die Feuerwehr gegen 12.30 Uhr zum Standort in der Karl-Liebknecht-Straße gerufen worden. Rauch war aus dem WC auf den Flur gedrungen und verbreitete sich schnell im Gebäude. Den rauchenden Köpfe der Studierenden wurde sogleich eine Pause gegönnt: Sie sowie ihre Dozierenden wurden evakuiert.

Während alle draußen warten mussten, versuchte die Feuerwehr mit einem Speziallüfter den Rauch aus den Räumen zu vertreiben. Der entstandene Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat derweil die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Von lcl