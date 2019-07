Leipzig

Ein Fehlalarm hat am Dienstagnachmittag zu einer Evakuierung der Leipziger Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz geführt. Wie die Rettungsleitstelle der Feuerwehr mitteilte, löste ein Melder in der Belüftungsanlage unter dem Dach den Einsatz um 14.46 Uhr aus. Rund 15 Minuten später konnte dann schon Entwarnung gegeben werden: Vor Ort konnten die Kameraden keine Rauchentwicklung oder andere Anzeichen für einen Brand feststellen.

Auch in der Universitätsbibliothek wurden in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Fehlalarme ausgelöst. Zuletzt war die Feuerwehr im Juni in der Beethovenstraße im Einsatz. Der Grund waren damals Bauarbeiten.

Von fbu