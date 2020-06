Rauchsäule über Leipzig: Kleines Feuer, große Wirkung

Leipzig

Kleine Ursache, große Wirkung: Eine dicke Rauchsäule stieg am Mittwoch gegen 13.15 über der Leipziger City auf. Zudem breitete sich Brandgeruch aus, der nichts Gutes ahnen ließ. Doch wie sich herausstellte, war es zum Glück kein Großbrand, sondern nur ein vergleichsweise harmloses Feuer.

Der Brandort auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz: Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht. Quelle: André Kempner

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz auf LVZ-Anfrage mitteilte, waren im Bereich Grünewaldstraße/Brüderstraße am Wilhelm-Leuschner-Platz aus noch ungeklärter Ursache Teile eines Baumes sowie Gestrüpp und Müll in Brand geraten. „Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt“, so die Sprecherin.

Nach etwa einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die zum Löschen vor Ort waren, wieder abrücken. Verletzt wurde niemand.

