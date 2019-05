Leipzig

Razzia im Umfeld des Rockerclubs United Tribuns (UT): Spezialeinheiten des Landeskriminalamtes ( LKA), Beamte der Bundespolizei sowie Einsatzkräfte aus Thüringen und Brandenburg durchsuchten am Mittwoch nach Angaben des LKA vier Wohnungen und deren Nebengelasse in Leipzig, Geschäftsräume in Taucha, die Fahrzeuge der Tatverdächtigen sowie einen Autohandel in Leipzig. Der Großeinsatz mit mehr als 140 Beamten fand nach LKA-Angaben am Dienstag statt. Bei der Leipziger Staatsanwaltschaft ist ein Ermittlungsverfahren gegen drei Iraner und einen Deutschen im Alter zwischen 26 und 41 Jahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz anhängig.

Illegale halbautomatische Waffen

„Sie stehen im Verdacht, sich erlaubnispflichtige Selbstladepistolen inklusive Munition beschaffen zu wollen oder bereits beschafft zu haben, was als unerlaubter Erwerb halbautomatischer Kurzwaffen nach dem Waffengesetz strafbar ist“, so das LKA. Bei der Razzia wurden zwei Laptops, mehrere Mobiltelefone, Datenträger, Patronenhülsen, eine Patrone, ein Taser, mehrere Ampullen Testosteron und eine vermutlich nicht beschussfähige Pistole sichergestellt.

Die United Tribuns lieferten sich Auseinandersetzungen mit dem Leipziger Charter der Hells Angels. Am 25. Juni 2016 wurden der türkische UT-Anwärter Veysel A. (27) in der Eisenbahnstraße erschossen und zwei Tribuns lebensgefährlich verletzt. Seit September 2017 läuft in Leipzig der Mordprozess gegen vier „Höllenengel“.

Von F. D.