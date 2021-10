Leipzig

Polizeirazzia in der Leipziger Stockartstraße: Das Landeskriminalamt (LKA) ist am frühen Nachmittag in den Stadtteil Connewitz eingerückt. „Wir setzen zwei Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Leipzig durch“, sagte LKA-Sprecherin Kathlen Zink auf Anfrage. Der Einsatz stehe mit Ermittlungen wegen Drogenkriminalität im Zusammenhang. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht.

Das LKA durchsucht eine Wohnung in der Leipziger Stockartstraße im Stadtteil Connewitz. Quelle: Andre Kempner

Die Zufahrt zum östlichen Teil der Stockartstraße war am Nachmitttag mit Polizeifahrzeugen und einer losen Kette von Beamten, die Sturmhauben trugen, für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auf der Bornaischen Straße versammelten sich rund zwei Dutzend Schaulustige. Aus einem geöffneten Wohnungsfenster schallte zudem polizeikritische Musik.

