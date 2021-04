Razzia in Connewitz – Polizei ist mit gut hundert Beamten im Einsatz

Leipzig

Die Polizei ist seit den Morgenstunden zu einer Razzia im Leipziger Stadtteil Connewitz unterwegs. „Es sind mehr als 100 Beamte im Einsatz“, bestätigte Tom Bernhardt, Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) in Dresden, unter dessen Federführung die Ermittlungen stehen. Die Durchsuchungen konzentrieren sich auf den Bereich Biedermannstraße, Zwenkauer Straße, Pfeffingerstraße und Stockartstraße, wie Augenzeugen berichten.

Nach LVZ-Informationen richtet sich die Razzia gegen fünf Tatverdächtige. Sie sollen an einem Landfriedensbruch im Raum Leipzig aus dem Jahr 2019 beteiligt gewesen. Um welchen Vorfall es sich damals handelte, nannte das LKA nicht.

Mit der mutmaßlichen Linksterroristin Lina E. hätten die Durchsuchungen dagegen nichts zu tun, so Bernhardt. Der seit November 2020 in Haft sitzenden Studentin wird vorgeworfen, mehrere linksextreme Anschläge geleitet und Angriffe auf Angehörige der Neonazi-Szene geplant sowie verübt zu haben. Unterstützer hatten in der vergangenen Woche mehrere Transporter einer Autovermietung im Leipziger Osten angezündet. Das Verfahren gegen Lina E. hatte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe an sich gezogen.

Von Matthias Roth