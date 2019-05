Leipzig

Ermittlungserfolg für die Leipziger Kripo: Nach längeren Nachforschungen ist es den Beamten gelungen, bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Plovdiver Straße in Grünau zwei mutmaßliche Drogenhändler zu überführen. Wie die Polizei mitteilte, wurden zahlreiche Tütchen mit Marihuana und Crystal sowie Bargeld in einer vierstelligen Höhe sichergestellt.

Bereits Ende 2018 erhielt die Polizei durch Mitarbeiter einer Hausverwaltung erste Hinweise, dass Mieter in einer Nachbarwohnung einen Drogenumschlagplatz vermuteten. Nach weiteren Ermittlungen durch das Drogenkommissariat verdichteten sich die Hinweise, dass ein 19-Jähriger illegalen Handel mit Betäubungsmitteln betreibt. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde aus diesem Grund am Montag die Razzia durchgeführt.

Drogen fallen Polizisten vor die Füße

In der Wohnung wurde neben dem Tatverdächtigen noch ein 24-jähriger Mann angetroffen. Dieser versuchte zunächst, Beweismittel verschwinden zu lassen, indem er Drogen aus dem Fenster warf. Jene fielen aber vor die Füße der Beamten, die diese nur noch einsammeln mussten. Es handelte sich dabei um mehrere Tütchen mit Marihuana und ein Plastik-Ei, das mit zahlreichen Crystal-Tütchen gefüllt war. Die Polizisten konnten in der Wohnung weitere Betäubungsmittel sowie Bargeld in vierstelliger Höhe sicherstellen.

Bei der Überprüfung des 24-Jährigen stellte sich heraus, dass er ebenfalls im Haus wohnhaft ist. Eine kurzfristig angeordnete Durchsuchung seiner Wohnung führte zu weiteren Drogenfunden. Beide Männer wurden in die Polizeidirektion Leipzig gebracht. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Haftbefehl beantragt und durch den Ermittlungsrichter in Vollzug gesetzt. Der 19-Jährige konnte nach weiteren Ermittlungen die Dienststelle wieder verlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringe Menge wurde eingeleitet.

