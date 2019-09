Leipzig

Die Polizei hat am Mittwoch bei einer Razzia 29 Kilo Marihuana und etwa 20.000 Euro sichergestellt. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Leipzig hatten die Beamten insgesamt elf Objekte im Stadtgebiet durchsucht – darunter Wohnungen, Restaurants und eine Shisha-Bar. Laut Polizeiangaben richtete sich die Razzia gegen eine albanische Dealer-Gruppe aus Leipzig und Grimma. Die Ermittlungen gegen den bundesweit agierenden Ring laufen bereits seit 2018. Am Mittwochvormittag wurde zunächst nur die Durchsuchung einer Shisha-Bar in der Jahnallee bekannt.

Teilweise vermummte Polizeikräfte durchsuchten am Mittwochvormittag eine Shisha-Bar in der Leipziger Jahnallee.

Zwölf Personen wurden vorläufig festgenommen. Gegen einen 25-jährigen Mann wurde bereits am Tag der Razzia ein Haftbefehl wegen Drogenhandels erlassen. Am Donnerstag wurden sieben weitere Personen im Alter von 22 bis 50 Jahren dem Haftrichter vorgeführt. Ihnen wird in einem Fall der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und in den anderen Fällen illegaler Aufenthalt beziehungsweise Urkundenfälschung zur Last gelegt.

Ein 34-Jähriger wurde wegen unerlaubter Wiedereinreise zu 100 Tagessätzen verurteilt und danach wieder auf freien Fuß gesetzt. Die anderen Personen befinden sich in Untersuchungshaft. Drei weitere Männer wurden bereits am Mittwoch wieder aus polizeilichen Maßnahmen entlassen.

