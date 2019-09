Leipzig

Was suchen vermummte Polizeibeamte in dieser Leipziger Shisha-Bar? Am Mittwochvormittag rückten Einsatzkräfte vor einem Lokal in Zentrum-Nordwest an. Auch Spürhunde waren vor Ort, kamen aber nach ersten Informationen zunächst nicht zum Einsatz. Die Polizei bestätigte auf Anfrage der LVZ, dass es Einsatzmaßnahmen im Stadtgebiet gebe. Da diese jedoch noch andauern, würden dazu vorläufig keinerlei Informationen gegeben. Somit ist aktuell noch unklar, was der Anlass für die Durchsuchungsaktion in der Bar ist.

Großrazzia im März

Erst im März dieses Jahres waren in einer Shisha-Bar in der Leipziger Eisenbahnstraße eine größere Menge Drogen, mehrere Messer und eine Schusswaffe, über 20 000 Euro Bargeld und mehr als 2000 Stangen unverzollter Zigaretten sichergestellt worden. Dies allerdings bei einem deutlich größeren Einsatz als am Mittwoch. Zudem fanden die Beamten Hehlerware wie gestohlene Fahrräder und Werkzeuge. Gegen drei Personen wurden damals Ermittlungen wegen des Verdachts des Rauschgifthandels eingeleitet. Auch zuvor hatte es immer wieder Razzien in Leipziger Shisha-Bars wegen Drogen und illegalen Glücksspiels gegeben.

Teilweise vermummte Polizeikräfte durchsuchten am Mittwochvormittag eine Shisha-Bar in der Leipziger Jahnallee.

Ob gegen das Lokal in der Jahnallee strafrechtliche Vorwürfe im Raum stehen, ist derzeit noch nicht bekannt. Möglicherweise geben die beteiligten Behörden am Nachmittag erste Informationen zu dem Einsatz heraus.

Von F. D.