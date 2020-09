Leipzig/Dresden

Nach einer Reihe von Explosionen in der Sächsischen Schweiz hat die Polizei am Donnerstag elf Objekte in Sachsen und Bayern durchsucht. Darunter befand sich auch eine Wohnung in Leipzig, wie die Staatsanwaltschaft in Dresden bestätigte.

Es geht nach jetzigen Erkenntnissen um die blanke Lust an der Zerstörung. Zwischen dem 24. Juli und dem 30. August soll eine Gruppe von fünf Männern und zwei Frauen im Alter von 17 bis 27 Jahren immer wieder Sprengsätze gezündet haben

Mindestens 230.000 Euro Schaden

Die Ziele ihrer Anschläge ergeben noch kein genaues Bild. Mal flog eine Briefkastenanlage in die Luft, ein anderes Mal wurde ein Gewächshaus beschädigt. Sogar auf einen Werbeaufsteller einer Fischzucht, eine 500 Kilo schwere Forelle aus Beton, hatten es die mutmaßlichen Täter abgesehen. Verwendet worden sei dabei stets illegale Pyrotechnik. Insgesamt in 13 Fällen krachte es in Bad Schandau, Sebnitz, Langenburkersdorf, Hohnstein und Neustadt. Nach ersten Schätzungen liege der Schaden bei 230.000 Euro, so die Beamten.

„Wir stehen noch am Anfang unserer Ermittlungen“, sagte Jürgen Schmidt, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ein politisches Motiv schließen die Ermittler im Augenblick aus.

Razzia bei 20-Jährigem in Leipzig

In Sachsen durchsuchten nun 67 Beamte insgesamt acht Wohnungen in der Sächsischen Schweiz und in Leipzig sowie zwei Objekt in Kamenz und in Mühlhausen in Bayern. „Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, darunter Mobiltelefone, große Mengen Pyrotechnik, eine Schein-Stabhandgranate aus Holz und Speichermedien“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Einsatz in Leipzig galt der Wohnung eines 20-Jährigen, so Behördensprecher Schmidt. Weitere Angaben wollte er dazu nicht machen.

Nach Erkenntnissen der Kriminalisten habe nicht immer die gesamte Gruppe gehandelt, sondern ein Teil in verschiedener Zusammensetzung agiert. Haftbefehle seien zunächst nicht beantragt worden.

Von mro