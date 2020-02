Leipzig

Eine Personengruppe hat im Leipziger Stadtteil Grünau-Mitte vom Dach eines Einkaufszentrums ein Banner mit einer politischen Parole entrollt. Nach Angaben der Polizei zeigten sich am Samstag gegen 17 Uhr mehrere Menschen auf dem Dach des Allee-Centers in der Ludwigsburger Straße. Dann enthüllten sie ein Banner mit Aufdruck, dessen Aussage als rechte Parole verstanden werden kann. Außerdem verteilten sie Flyer mit gleichartigem Inhalt. In Sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das die Vorgänge zeigen soll. Eine Sprecherin der Polizei konnte die Echtheit des Videos jedoch auf Anfrage nicht bestätigen.

Die Polizei konnte zwei der tatverdächtigen Personen stellen. Beide sind männlich, 17 Jahre alt und besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und „einer möglichen rechtsgerichteten Motivation“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Von onl