Leipzig

Manchmal trügt der Schein: Die Leipziger Polizei ist am Ostersonntag ausgerückt, um einen vermeintlichen Dieb im Stadtteil Plagwitz aufzuspüren. Zuvor hatte ein Zeuge die Beamten alarmiert, weil er in einer Wohnung einen Lichtschein gesehen hatte und von einem Einbruch ausging, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Montag mit.

Die Polizisten trafen aber lediglich die 77 Jahre alte Mieterin der Wohnung an, „die nachts gelegentlich mit einer Taschenlampe durch die Wohnung läuft“, wie es hieß.

Von LVZ