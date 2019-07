Leipzig

Notfall in Reudnitz-Thonberg: Am Montagvormittag ist ein Rettungshubschrauber des ADAC im Lene-Voigt-Park gelandet. Hintergrund war ein medizinischer Einsatz in der Josephinenstraße, wie die Rettungsleitstelle auf Anfrage von LVZ.de erklärte. Ein Mann habe über Atemnot geklagt und brauchte die Hilfe eines Notarztes.

„Wenn keine Notarzt-Fahrzeuge zur Verfügung stehen, haben wir die Möglichkeit den Hubschrauber einzusetzen“, erklärte ein Sprecher. Der Patient wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zu seinem Gesundheitszustand lagen der Leitstelle keine Informationen vor.

Einsätze dieser Art kämen häufiger auf dem Land, in der Stadt aber eher selten vor, hieß es. Einen ähnlichen Fall in der Leipziger Innenstadt gab es im September vergangenen Jahres. Damals landete ein ADAC-Helikopter am Wilhelm-Leuschner-Platz. Hintergrund damals war ein medizinischer Notfall in einem Hotel.

Von nöß