Leipzig

Der Notruf ging in der Rettungsleitstelle kurz vor 1 Uhr ein. Eine Person soll sich auf der Sachsenbrücke im Leipziger Clara-Zetkin-Park am Bein verletzt haben. Vor Ort zeigte sich den Rettungskräften in der Nacht zum Sonnabend allerdings ein chaotisches Bild, ein Verletzter war nicht auszumachen. „Rund um die Brücke haben mehr als 1000 Menschen gefeiert“, berichtete Nadja Grießbach, Lagedienstführerin in der Rettungsleitstelle.

Statt eine Rettungsgasse zu bilden und für Platz zu sorgen, attackierten einige der zumeist jungen Besucher den Krankenwagen. „Er wurde eingekesselt, vereinzelt mit Steinen beworfen, beschmiert und mit Aufklebern versehen“, so Grießbach. An die Behandlung eines Verletzten war nicht zu denken. Die Besatzung des Fahrzeuges musste sich selbst in Sicherheit bringen. „Zum Glück wurde niemand verletzt“, so Grießbach.

Die Leipziger Feuerwehr reagierte noch in der Nacht. „Keine #Gewalt gegen #Einsatzkräfte! #Sachsenbrücke Greift unsere KollegInnen des #Rettungsdienst nicht an! Was ist los mit Euch?“, twitterte die Feuerwehr.

Die Polizei hatte am Abend bereits Beschwerden wegen Lärmbelästigungen aufgenommen. Seit der Lockerung des Lockdowns und dem sommerlichen Wetter wird die Brücke schon länger wieder an den Abenden stark besucht. Die Nacht zum Sonnabend war aber nach Meinung der Einsatzkräfte der vorläufige Höhepunkt. Problematisch für die Polizei: Ein Großteil der Kräfte war in Reudnitz gebunden. Dort hatten mehrere Personen in der Tiefen Straße ein Haus besetzt. Das Gebäude ist in der Nacht geräumt worden. Zudem musste eine Spontandemonstration abgesichert werden.

Die Spuren der Nacht waren auch am Sonnabendmorgen zu sehen. Rund um die Sachsenbrücke waren die Straßen, Wege und angrenzenden Grünfläche mit Müll verschmutzt. Die Stadtreinigung hat zwar zahlreiche Müllbehälter aufgestellt, die oftmals aber nicht genutzt werden.

Von mro