Rollerfahrer nach Unfall in Leipzig schwer verletzt

Leipzig

Bei einem Unfall auf der Jahnallee am Samstagmittag ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe der Fahrer gegen 14 Uhr ein an der Ampel stehendes Auto gestriffen und sei dann weitergefahren. Beim Versuch des Autofahrers ihn aufzuhalten, sei der Rollerfahrer gestürzt, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage von LVZ.de mit. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Straße auf der Zeppelinbrücke in stadtauswärtige Richtung zeitweise gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 14.45 Uhr wieder aufgehoben.

Von lvz