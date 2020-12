Leipzig

Schwerer Unfall in der Straße des 18. Oktober: Ein Rollstuhlfahrer ist am späten Mittwochnachmittag von einem Pkw erfasst worden, als er die Straße im Leipziger Zentrum-Südost überqueren wollte. Der Mann sei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, sagte Andreas de Parade aus dem Lagezentrum der Polizei der LVZ.

Der Unfall passierte den Angaben zufolge gegen 17.20 Uhr in Höhe Tarostraße. Die Straße des 18. Oktober musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Gutachter untersuchten die Unfallstelle.

Nähere Details zum Unfallhergang und zum Opfer lagen am frühen Abend noch nicht vor. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei nahm Ermittlungen auf.

Von nöß