Leipzig

Ein 35-Jähriger hat am Mittwochnachmittag einen Unfall mit vier verletzten Personen verursacht, weil er eine rote Ampel missachtete. Der Fahrer fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinen fünf und 34 Jahre alten Insassinnen auf der Heiterblickstraße in Richtung stadteinwärts, als er auf der Kreuzung Braunstraße eine rote Ampel missachtete. Dabei erfasste er einen Ford, der auf der Braunstraße in Richtung Schönefeld-Ost unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Ford und landete auf der rechten Fahrzeugseite. Die 59-Jährige Fahrerin sowie die anderen drei Personen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand jeweils ein Schaden von etwa 4000 Euro. Der 35-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten.

Von ebu