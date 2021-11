Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall im Leipziger Stadtteil Zentrum-Südost wurde am Montagmorgen der Fahrer eines Pkw leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei Leipzig war der 54-Jährige gegen 7 Uhr auf der Prager Straße in südlicher Richtung unterwegs. Er beachtete beim Linksabbiegen in die Mühlstraße eine Ampel nicht und übersah eine herannahende Straßenbahn, mit der er kollidierte.

Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wird der an beiden Fahrzeugen verursachte Sachschaden mit insgesamt 15.ooo Euro angegeben. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen im Unfallbereich.

Von LVZ/lg