Leipzig

Rund 100 Personen haben sich am Freitag gegen 18 Uhr in der Gießerstraße/Ecke Industriestraße in Leipzig-Plagwitz zusammengefunden, um unter anderem gegen das seit 2017 bestehende Verbot der Medienplattform Indymedia Linksunten zu demonstrieren. Wie die Polizei am Abend mitteilte, verlief die Veranstaltung ohne besondere Vorkommnisse.

Die „solidarische Kiezdemo“ verfolgte nach eigenen Angaben darüber hinaus das Ziel, auf ein angeblich drohendes Verbot der Roten Hilfe aufmerksam zu manchen. Zudem solle auf Angriffe auf kurdische Strukturen hingewiesen werden. Gegen 22 Uhr Uhr löste sich die Veranstaltung friedlich auf.

Von fbu