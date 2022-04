Leipzig

Eine Gruppe von 20 bis 25 Vermummten hat am Mittwochabend am Haltepunkt Böhlen Werke eine S-Bahn angegriffen. Wie die Bundespolizei in Leipzig mitteilte, erwarteten die Unbekannten den einfahrenden Zug gegen 21.30 Uhr und bewarfen ihn mit Schottersteinen. Den Versuch, gewaltsam in den Fahrgastraum einzudringen, konnten anwesende Bundespolizisten durch Einsatz von Pfefferspray verhindern.

Beim Durchschlagen mehrer Scheiben wurde eine Person im Inneren des Zugs leicht verletzt. Ziel des Angriffs waren ersten Erkenntnissen zufolge Fußballfans, die auf der Heimfahrt von einem Auswärtsspiel in Richtung Zwickau waren.

Polizei sucht Zeugen

Beim Eintreffen hinzugerufener Unterstützung durch Landes- und Bundespolizei waren die Vermummten bereits geflüchtet. Gegen die Gruppe wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs unter Gewaltanwendung eingeleitet.

Außerdem sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Angaben zu Verdächtigen oder zum Tathergang machen kann, wird gebeten sich, bei einer Polizeidienststelle oder der Bundespolizei unter der Telefonnummer (0341) 99 79 90 zu melden.

